Kapljice prijateljstva na skupnem trgu

Sončno novembrsko jutro je pripomoglo k uspehu lepe prireditve, ki sta jo na Trgu Evrope pripravila dva otroška vrtca. Pred kakima dvema mesecema so se otroci vrtcev Pikapolonica iz Pevme in skupine Čebelic iz osrednjega vrtca v Novi Gorici zbrali na istem skupnem trgu med Goricama in predstavili projekt Kapljice prijateljstva. Pobuda je predvidela trgatev otrok na dveh kmetijah: otroci iz Pevme so trgali v vinogradu podjetja Fiegl na Oslavju, Novogoričani pa so bili v kleti Vina Noüe Marinič v Vedrijanu v Brdih. Grozdje je bilo potrgano, iz njega pa je nastala odlična malvazija. Ta bo bo ustekleničena prihodnje leto, steklenice z vinom letnika 2022 pa so predstavili včeraj na skupnem trgu: nanje pa so nalepili lično izrisane etikete, ki so jih pripravili v pevmskem vrtcu.

Na skupnem trgu se je zbralo skoraj 50 otrok iz dveh vrtcev. Otroci iz Pevme so nosili rdeče majice, Novogoričani pa rumene. Vodstvi vrtcev sta tudi poskrbeli za okrasitev prizorišča, kjer sta postavili panoje-lepljenke z motiviko trte in grozdja. Poleg učiteljic obeh ustanov sta bila prisotna tudi oba ravnatelja, Gabrijela Kodre iz Nove Gorice in David Clodig iz Gorice. Prisotna je bila tudi goriška občinska odbornica Silvana Romano.