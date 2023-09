Karabinjerji na bregu Soče rešili 40-letnika

Karabinjerji iz Gorice so rešili 40-letnega Slovenca z bivališčem v Gorici, ki si je nameraval vzeti življenje. Očividci so jih obvestili o ustavljenem avtomobilu s prižganim motorjem v gozdiču na bregu reke Soče. S cevjo je priključil izpušno cev z notranjostjo avtomobila. Ko je zagledal karabinjerje, je blokiral avtomobilska vrata in še dodatno pritisnil na plin, da bi povečal koncentracije smrtonosnega ogljikovega monoksida. Karabinjerji so razbili zadnje steklo in ga potegnili iz avtomobila ter ga rešili. Nato so ga izročili reševalcem.