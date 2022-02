Karabinjerji na pošti v Ločniku

Včeraj zjutraj so karabinjerji prejeli klic z ločniške pošte. Na pomoč so jih poklicali, ker se je uporabnica – šlo naj bi za mlajšo žensko – ob zahtevi poštnih uslužbencev, naj pokaže covidno potrdilo, začela upirati in se glasno zgražati, češ da gre pri tem za zlorabo pooblastil.

Na kraj je prišla patrulja karabinjerjev s svetogorske postaje. Po njihovem posredovanju se je ženska pomirila in naposled pokazala covidno potrdilo ter vstopila v poštni urad. Zoper žensko niso karabinjerji sprejeli nobenega ukrepa. »Problem je bil takoj rešen,« so za Primorski dnevnik potrdili na goriškem poveljstvu karabinjerjev. Dogodek se je zgodil ob 9. uri, ko je bilo pred pošto in v okolici kar nekaj ljudi, ki so bili priča prizoru. Novica je tako kmalu zaokrožila tudi po spletu. Podoben dogodek se je na pošti v Stražcah zgodil 5. februarja, so nam povedali goriški karabinjerji.