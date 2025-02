Kinomagnet za tkanje novih prijateljstev

Vizualni temelji niso le zrcalo sedanjosti ali okno v preteklost, temveč tudi magnet za nova prijateljstva. To se je potrdilo na filmskem dogodku Kino je naš magnet!, ki je potekal 14. februarja kot del otvoritvenega tedna Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Učenke in učenci z obeh strani meje so se s Kinomagnetom podali na nepozabno filmsko doživetje, kjer sta se prepletala slovenski in italijanski jezik, mlade oči pa so skupaj gledale onkraj meja.

»Naziv prve brezmejne prestolnice v zgodovini Evropskih prestolnic kulture osvetljuje naše kraje kot projektor platno. Atmosfera po tako odlični otvoritvi je že sama po sebi namagnetena s posebno energijo, zato je naslov današnjega dogodka perfekten. Vi, dragi moji, ste pa prave zvezde tega leta, saj ste prvi ponosni predstavniki borderless generacije, ki boste to pomembno sporočilo živeli in lahko ponesli po celotnem svetu. Kaj bi dala, da bi bila na vašem mestu,« je mladim ob začetku povedala Mija Lorbek, direktorica zavoda GO! 2025.

Na srečanju so se zbrali učenci in učenke iz šol iz Nove Gorice, Gorice, Solkana, Renč, Dobravelj in Špetra. Skupaj so vstopili v svet filmske umetnosti, ki je s svojo dvojezičnostjo in sodelovanjem povezala mlade iz različnih kulturnih okolij ter jih spodbudila k skupnemu doživljanju in razmišljanju. Filmsko srečanje je potekalo v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica, kjer so mladi gledalci in gledalke skozi filmsko umetnost in skupni jezik zgodb oblikovali nova prijateljstva. Kinoatelje je dogodek pripravil v sodelovanju s SNG Nova Gorica, italijanskim združenjem avtorskega filma in mladinskim filmskim festivalom Giffoni.

»Kino je naš magnet je čudovit moto – želimo si, da bi dogodek zaživel tudi v prihodnje, postal tradicija ter še tesneje povezal šole med seboj. Naj nas film združuje kot magnet,« je dejala Mirjam Kalin iz Osnovne šole Dobravlje.