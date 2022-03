Kjer so poginile ribe, spet trije metri vode (video)

Kjer je na Soči pod Gradiščem poginilo na stotine rib najrazličnejših velikosti, je spet voda.

V tolmun, kjer je prišlo do največjega pogina rib na Soči in verjetno v celi deželi Furlaniji - Julijski krajini doslej, je voda ponovno pritekla v sredo, 23. marca, pozno popoldne, in sicer potem ko so se nekoliko dvignile zapornice jezu pri Zdravščinah.