»Hidroelektrarna Solkan vedno zagotavlja predpisani minimalni pretok«

Ker del goriške javnosti krivdo za pogin rib na Soči pod Gradiščem pripisuje solkanskemu jezu, češ da v zadnjih dneh spušča zelo malo vode, smo se za pojasnila obrnili tudi na družbo Soške elektrarne Nova Gorica (SENG).

Po javno dostopnih podatkih, ki jih na svoji spletni strani objavlja ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje), je pretok Soče v Solkanu v zadnjih dneh znašal okoli 20 kubičnih metrov na sekundo. Na SENG pojasnjujejo, da je pretok tako nizek zaradi dolgotrajne suše in da se zadnji sušni meseci poznajo tudi na proizvodnji električne energije. »Glede na majhne zaloge snega v visokogorju bo v naslednjih mesecih pretok reke Soče odvisen od količine padavin,« pravijo na SENG, kjer še dodajajo, da hidroelektrarna Solkan obratuje v skladu s koncesijsko pogodbo in meddržavnim sporazumom med Italijo in Slovenijo, ki določa pogoje o višini pretoka reke Soče na mejnem profilu z Italijo. »Skladno s koncesijsko pogodbo je določen minimalni pretok na mejnem profilu v višini 12,5 kubičnih metrov na sekundo, ki se dosledno spoštuje in tudi izvaja. Kot je razvidno iz javno dostopnih podatkov o pretokih na merilni postaji Solkan, ki je postavljena med solkansko hidroelektrarno in državno mejo, je zaradi dolgotrajne suše pretok Soče zelo nizek in je od 19. marca dalje znašal po podatkih ARSO okrog 20 metrov na sekundo. V obdobju pred 19. marcem je bil občasno tudi nekoliko višji,« so za Primorski dnevnik pojasnili na SENG in poudarili, da hidroelektrarna Solkan z obratovanjem vedno zagotavlja v strugi reke Soče predpisani minimalni pretok 12,5 kubičnih metrov na sekundo, kot je to določeno v veljavnih meddržavno usklajenih dokumentih.