Kljub izrecni prošnji mu niso izdali dvojezične volilne izkaznice

Odpravil se je na volilni urad, da bi si priskrbel dvojezično volilno izkaznico, iz občinske stavbe pa je prišel praznih rok. O dogodku, ki se je pripetil v minulih referendumskih dneh v krminski občini, je v sredo predsednika Marka Jarca in ostale predstavnike Paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine pisno informiral član David Peterin. Nanj se je namreč obrnil občan z bivališčem v Občini Krmin, ki želi ostati neimenovan, in ga prosil za pomoč, ker naj bi mu na tamkajšnjem volilnem uradu kljub izrecni prošnji ne izdali dvojezičnega dokumenta.

Peterin je s pričevanjem seznanil Jarca in ostale člane Paritetnega odbora, ki skrbi za nadzor nad uresničevanjem zaščitnega zakona za Slovence v Italiji. »Na zahtevo po pojasnilu, zakaj na izrecno prošnjo po dvojezični volilni izkaznici dokumenta ne izdajo, je občan dobil odgovor, da Občina Krmin ne izdaja dvojezičnih volilnih izkaznic,« piše David Peterin in opozarja, da seveda to nikakor ne drži, saj je Občina Krmin na seznamu občin, kjer se izvaja zakon 38 iz leta 2001, in je zato dolžna izdajati svojim občanom dvojezične dokumente. »Prosim predsednika, da se postavi v stik z odgovornimi in povabi župana Občine Krmin na avdicijo pred Paritetnim odborom. Taka nevšečnost - prikrajšanje pravic slovenskih ali dvojezičnih občanov, ali tudi vseh tistih, ki v dvojezičnosti vidijo dodano vrednost našega okolja -, se ne sme ponoviti,« je prepričan Peterin.

Jarc je še istega dne pisal krminskemu županu Robertu Felcaru. Pojasnil je, da je bil seznanjen z domnevno zavrnitvijo prošnje po slovensko-italijanski volilni izkaznici, do katere naj bi prišlo v dneh okrog zadnjega referenduma, in opozoril na določila tretjega odstavka 8. člena zaščitnega zakona št. 38/2001, na podlagi katerega se v občinah, o katerih govori 4. člen - med temi je tudi Krmin - »akti in katerikoli ukrepi namenjeni javni uporabi in natisnjeni na pripravljenih obrazcih, vključno z dokumenti osebnega značaja, kot so osebne izkaznice in anagrafska potrdila, izdajajo na zahtevo zainteresiranih državljanov bodisi v italijanščini in slovenščini ali tudi samo v italijanščini«. Na podlagi tega, piše Jarc, ni dvoma, da mora Občina Krmin izdajati dvojezične izkaznice, zato je župana prosil, naj preveri, ali je volilni urad Občine Krmin prejel kako prošnjo po dvojezičnem dokumentu, ki ji ni ugodil, in v tem primeru navede vzroke, ki so do tega privedli.