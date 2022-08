»Ključ za uspeh je organiziranost«

Radodarna, potrpežljiva in samoironična. Tako se opisuje 19-letna Benedetta Franzot, ki je med letošnjimi zlati maturanti na licejskem polu v Gorici. Benedetta je obiskovala klasični licej Primoža Trubarja, šolo pa je izbrala zato, ker rada bere – predvsem italijanske klasike – in rada piše. »Po petih letih truda sem želela šolanje zaključiti z lepo oceno, nisem pa pričakovala stotice. Prihajam iz italijanske družine, zato mi predstavlja ocena še večje zadoščenje,« pravi Benedetta, ki je doma iz Krmina. V prostem času rada hodi v fitnes, pred leti je igrala košarko pri športnem združenju Alba v Krminu. Obiskovala je tudi tečaj angleščine v zavodu British School v Gorici, poleg tega je tudi krvodajalka.

Ključ za uspeh na maturi je po Benedettinem mnenju organiziranost: sama se je namreč učila čez celo leto, tako da je v zadnjem mesecu samo ponavljala snov. Ko je prišlo na dan, da bodo letos spet uvedli pisne naloge, je bila nekoliko zaskrbljena. »Med šolanjem na daljavo nismo veliko prevajali, zato me je skrbela predvsem druga pisna naloga iz latinščine,« pravi Benedetta. Po končani maturi je vesela, da se je lahko preizkusila tudi v pisnih nalogah, saj rada piše in je nalogo iz slovenščine opravila zlahka. Med naslovi je izbrala razpravo o hiperpovezanosti v sodobnem svetu in družbenih omrežjih. Posebno jo je zanimala tematika o identiteti, ki jo vsak posameznik prikaže na spletu in je tudi v to vsebino je utegnila preplesti svojo strast za italijansko literaturo ter v spis vključila Pirandella. V drugi pisni nalogi je morala iz latinščine prevesti Senekovo besedilo o migracijah. Ustni del izpita je bil za Benedetto pravi izziv: če so ostalim sošolkam predstavili v glavnem odlomke iz literarnih del ali fotografije umetniških del, je Benedetta morala predmete povezati s fotografijo srpastih eritrocitov. Kljub začetni zbeganosti, je tudi temu bila kos.