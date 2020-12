Klop za preverjanje ogroženosti lesa

Konec novembra je bila v okviru projekta Durasoft v Jamljah v doberdobski občini postavljena šesta modelna klop. Klopi so izdelali na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani iz lesa najpogostejših iglavcev, ki jih najdemo v območju med Jadranom in Alpami, in sicer smrekovine, jedrovine macesna, jedrovine rdečega bora. Del smrekovih elementov je termično modificiran, del pa zaščiten z biocidnim pripravkom. Obe rešitvi za zaščito sta bili razviti in komercializirani v Sloveniji.

Z namenom osvetliti pomen zaščite lesa in določiti ogroženost lesa v posameznih klimatskih okoljih v Sloveniji so v okviru projekta Durasoft ob klopi pri ostankih stare jameljske cerkve, torej zraven pokopališča, postavili še pet modelnih klopi in sicer v Pesnici, Ljubljani, Veliki planini, Biljah in Seči. Na lesene elemente so pritrjeni senzorji za monitoring vlažnosti lesa. Na podlagi meritev vlažnosti in temperature lahko z uporabo ustreznih modelov v posameznih klimatskih območjih izračunajo pričakovano življenjsko dobo lesa. »Klop je več kot samo objekt za sedenje, klop služi tudi kot model za teraso in fasado, tako da bomo lahko rezultate laže aplicirali v prakso,« pravijo sodelujoči pri projektu.