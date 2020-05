Kmalu novi kontrolni točki, a meje še ne odpirajo (video)

Goriški župani so na slovensko vlado že pred dnevi naslovili tudi apel po solidarnosti celotne države do goriške regije, ki bo zaradi navezanosti na italijansko tržišče spričo zaprtja meje utrpela veliko gospodarsko škodo. »Apele jemljemo resno. Toda dejstvo je, da nekaterih stvari ne bo mogoče hitro spraviti v stare kalupe,« je včeraj dejal Hojs.

Ponedeljkov obisk slovenskega notranjega ministra Aleša Hojsa v Novi Gorici je prinesel dva ključna zaključka: slovenski vladi bo predlagal naj se čim prej vzpostavita dodatni dve kontrolni točki, in sicer na mejnem prehodu Erjavčeva/Škabrijelova v Novi Gorici in Neblo/Jenkovo v Goriških Brdih. Po ministrovih besedah naj bi se to zgodilo že do konca tega ali v začetku prihodnjega tedna, na obeh bi veljal enak režim kot v Vrtojbi.

Notranji minister Hojs se je včeraj najprej mudil v Kobaridu, popoldan pa je prispel še v Novo Gorico, kjer se je z goriškimi župani in predstavniki gospodarstva najprej sestal v mestni hiši, nato pa se je odpravil na mejo. Na Erjavčevi oz. Škabrijelovi ulici, kjer si je ogledal tamkajšnji začasno zaprt mejni prehod, sta ga pričakala deželni sekretar SKGZ Livio Semolič in deželni predsednik SSO Walter Bandelj v družbi generalnega konzula RS Vojka Volka. Ministra je spremljal novogoriški župan Klemen Miklavič. Po postanku na Erjevčevi oz. Škabrijelovi ulici so se odpravili do Trga Evrope - Transalpine, kjer so bili na italijanski strani meje navzoči goriški župan Rodolfo Ziberna, poslanec Guido Germano Pettarin in goriški prefekt Massimo Marchesiello.

NE GRE ZA PROST PREHOD

»Razumem, da je težko Rimu in Ljubljani, pa tudi Trstu razložiti, kako živimo v Novi Gorici in v Gorici,« je poudaril Ziberna. »Gre za skupno mesto. Ko sem bil mlad, smo hodili v Jugoslavijo, kasneje v Slovenijo. Ko se moja hčerka odpravi v Novo Gorico, mi reče, da gre v ta in ta bar oz. trgovino, kot da bi šlo za skupno mesto z več četrtmi,« je Hojsu povedal Ziberna in pojasnil, da se sodelovanje rojeva med ljudmi, župana ga le nadgrajujeta. Na slovenskega notranjega ministra je v nadaljevanju pogovora čez mrežo naslovil dve vprašanji.

V prvi vrsti ga je zanimalo, ali bi lahko torej na mejnem prehodu Erjavčeva/Škabrijelova odprli še eno kontrolno točko, čemur je Hojs, kot že predhodno ob srečanju v mestni hiši, ponovno pritrdil. Poudarja pa, da to ne bo pomenilo prostega prehajanja meje, temveč po režimu, ki velja na Vrtojbi, se pravi, da bo šlo samo za upravičene prehode meje. V primeru Goriških Brd pa novo kontrolno točko odpirajo zato, da bi več kot petdesetim Bricem, ki dnevno odhajajo na delo v sosednje kraje čez mejo, skrajšali pot, ki jo morajo sedaj opraviti čez mejni prehod Vrtojba. Kot drugo pa je Ziberna opozoril na težave, ki bi nastale, če bi se ukrepi v obeh državah sproščali neenakomerno. »Slovenska in italijanska vlada se morata uskladiti; če bi naenkrat odprli mejo in bi bili na eni strani že vsi javni lokali in trgovine odprti, bi naenkrat mejo prečkala množica ljudi,« je med drugim opozoril župan. »Odstranitev ograje je povezana s tem, kako se bo epidemiološka slika tako v Sloveniji kot v Italiji spreminjala.Prav je, da se vsi zavedamo, da teh ograj nismo vzpostavili zaradi kakršnih koli barier med nami, temveč zaradi zavarovanja zdravja,« je odgovoril Hojs.

PROMET BLAGA JE NEMOTEN

V nadaljevanju je slovenskega notranjega ministra pozdravil tudi goriški prefekt Massimo Marchesiello, ki je med kratkim nagovorom omenil tudi težave, povezane s prosilci za azil. Hojs mu je odvrnil, da je v zadnjih treh tednih dvakrat komuniciral z italijansko notranjo ministrico Luciano Lamorgese. Najprej ob zastoju kamionskega prometa ob vstopu v Slovenijo, kar so nato na slovensko pobudo rešili tudi na evropskem nivoju z organizacijo konvojev tovornjakov z italijanske na hrvaško oz.madžarsko mejo. »Sedaj promet kar se tiče blaga teče nemoteno, sva se pa z ministrico pogovarjala tudi o problematiki migrantskega prehajanja preko hrvaške meje do Italije. Z ministrico sva na isti strani: želimo v največji meri zapreti prehode ilegalnih prehodov na naši južni meji s Hrvaško, obenem bomo pa spoštovali vse dogovore z italijansko stranjo oz. vse, kar je bilo sklenjeno na evropskem nivoju,« zagotavlja Hojs.

»Virus ne more biti močnejši od nas,« pa je poudaril poslanec Guido Germano Pettarin, ki upa, da bodo, ko bo Slovenija prevzela predsedovanje EU, največje težave s pandemijo že mimo. Toda podobne situacije se lahko v prihodnje še ponovijo, zato je pomembno, da se upošteva posebne primere kot so Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba ter da tudi iz evropskega stališča takšna območja jemljemo v obzir in da ko sprejemamo ukrepe, razmišljamo, kako le-ti vplivajo na življenje ljudi na teh območjih, je poudaril Pettarin.

HOJS PODPIRA CONTEJA

»V prvi fazi epidemije sem bil tudi jaz osebno, tako kot vaš predsednik vlade, zelo razočaran nad poznim odzivom EU. Tu moram izreči vso priznanje italijanskemu predsedniku vlade, ki je dal jasno in odločno besedo, da je v tem primeru potrebna večja solidarnost. Upam, da bo ta na evropskem nivoju prišla v poštev predvsem tam, ko bo treba blažiti ekonomske posledice te krize,« je italijanskemu poslancu Pettarinu odgovoril Hojs in dodal: »Prepričan sem, da bomo zaradi pandemije to ograjo relativno hitro odmaknili. Ostala pa bo ekonomska kriza in pričakujem, da bo Evropa v tej smeri naredila več. Globoko podpiram vašo vlado, ki želi večjo solidarnost Evrope v smislu pomoči najbolj prizadetim. Pri čemer je treba povedati, da so bili odzivi nekaterih naših ljudi in ljudi iz Italije nerazumljivi, kajti ne glede na hudo situacijo v gospodarstvu, ki nas čaka, je največ vredno zdravje.Tu se mi zdi prav da ena in druga država naredita največ, da ostanemo zdravi ter da ne pride do česa hujšega,« je poudaril Hojs in v nadaljevanju na novinarska vprašanja glede apela novogoriškega gospodarstva, ki bo na račun zaprtja meje utrpelo veliko škodo, posebej opozoril, da je v luči sproščanja storitvenih dejavnosti v Sloveniji potrebna velika previdnost. Ne moremo si dovoliti, je opozoril, da bi množica italijanskih državljanov brez kontrol množično drla čez mejo na storitve. »To je zaenkrat še prenevarno. Omejitve oz. kontrole morajo ostati še nekaj časa v veljavi,« je povedal Hojs.

Slovenski notranji minister je včeraj napovedal, da se bo priprave odloka o odprtju še dveh nadzornih točk na Goriškem lotil že danes. To pomeni, je dejal, da bi morala biti zadeva urejena že konec tega oz. v začetku prihodnjega tedna.