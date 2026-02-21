Snežni plazovi v Avstriji terjali pet smrtnih žrtev

V Avstriji je na Tirolskem in Predarlskem v petek v več snežnih plazovih po zadnjih podatkih umrlo pet ljudi, več drugih pa je bilo ranjenih ali delno zasutih, so sporočile avstrijske oblasti.

Na Tirolskem se je v preteklih dveh dneh sprožilo 35 snežnih plazov, ki so v petek terjali štiri življenja.

Med žrtvami je bil 42-letni Nemec, ki ga je skupaj s 16-letnim sinom zajela plaz, je sporočila policija. Najstnika so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico iz smučišča v Naudersu blizu švicarsko-italijanske meje.

Trije drugi smučarji so umrli v plazu blizu priljubljenega smučišča St. Anton am Arlberg. Gre za ameriškega, poljskega in avstrijskega državljana. V sosednji deželi Predarlsko je v plazu umrl deskar.

V Avstriji so to zimo zabeležili vsaj 21 smrtnih žrtev zaradi plazov.

Pristojne oblasti na Tirolskem so opozorile, da tveganje za nadaljnje plazove ostaja visoko in da lahko ti nastanejo tudi pod gozdno mejo. Predsednik deželne vlade Tirolske Anton Mattle je ob tem pozval alpske športnike k previdnosti in osebni odgovornosti in opozoril, da lahko tudi sami sprožijo plazove.