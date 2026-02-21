Prebivalci oranžne cone domov čez mesec dni

Prebivalci oranžne cone se bodo predvidoma lahko vrnili domov konec marca, medtem ko bodo en del rdeče cone predvidoma ponovno odprli maja. Deželni odbornik Riccardo Riccardi se je v četrtek srečal s prebivalci predela Bračana, ki se nahaja pod gričem sv. Jurija, s katerega se je v noči s 16. na 17. november lanskega leta utrgal plaz, ki je zahteval dve življenji. Pod zemeljskim usadom sta umrla 32-letnik po rodu z Bavarske Quirin Kuhnert in 83-letna domačinka Guerrina Skocaj.

»Znašli smo se pred izrednim dogodkom s takšnimi značilnostmi, da ga ni bilo mogoče predvideti. V tako zapletenem kontekstu je Dežela Furlanija - Julijska krajina nemudoma poskrbela za prve ukrepe, saj je bil razpis za vložitev vlog za odškodnine objavljen že dvanajst dni po vremenski ujmi, prva izplačila pa so stekla po 32 dneh,« je pojasnil Riccardi ob navzočnosti krminskega župana Roberta Felcara.

Enomesečni zamik del

»Zavedamo se težav, s katerimi se soočajo izseljeni prebivalci Bračana, vendar je treba izvajanje del uskladiti z vremenskimi razmerami in varnostjo na gradbiščih,« je povedal Riccardi, po katerem je zaradi slabega vremena iz zadnjih tednov prišlo do zamika nekaterih del, ki ne morejo varno potekati, ko so tla razmočena od dežja. Tehniki so med srečanjem povedali, da se zaključuje odnašanja naplavin; doslej so že odpeljali 10.000 kubičnih metrov zemlje in 900 kubičnih metrov ruševin. Pod gričem bodo zgradili jekleno pregrado, ki bo visoka pet metrov, zanjo bo prostora za štiri tisoč kubičnih metrov naplavin. Urejen bo ustrezen sistem za odvajanje meteornih voda, poskrbeli bodo tudi za poti, ki bodo omogočale izvajanje vseh potrebnih vzdrževalnih del.

Sanacija oranžne cone pod gričem sv. Jurija se bo predvidoma zaključila konec marca; začetno so računali, da se bodo dela zaključila do 22. februarja, vendar so doživela zamik zaradi slabega vremena iz zadnjih tednov. V rdeči coni bodo sanacijska dela trajala dlje; en del območja bodo predvidoma ponovno odprli maja, za preostali del bo potrebnega precej več časa, predvidoma tri leta, saj bodo morali pred sanacijo izvesti temeljito geološko študijo.