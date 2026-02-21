Sodelovanje obrodilo leseno hišico

Včeraj je v prostorih vinske kleti Fiegl na Oslavju potekal prisrčen dogodek z udeležbo deseterice otrok iz vrtca Pikapolonica. Šlo je za izročitev čeka kleti Fiegl pevmskemu otroškemu vrtcu, ki predstavlja nekako nagrado za udeležbo malčkov pri trgatvi v oslavskih vinogradih.

To sodelovanje traja še štiri leta in iz njega nastanejo Kapljice prijateljstva, ustekleničeno vino, ki gre nato v namensko prodajo. Predstavnik oslavske kleti Matej Figelj je za Primorski dnevnik pojasnil, da so steklenice vina (pred leti malvazije, zdaj rebule) opremljene s posebnimi etiketami in jih prvenstveno odkupijo starši in prijatelji otrok, kupujejo pa ga tudi drugod po Italiji, saj kupci vse podatke najdejo na spletu. Pred leti so risbe za etikete prispevali otroci, lani pa so k sodelovanju povabili upokojenega učitelja in likovnega umetnika Silvana Bevčarja.

Letošnje vino je bilo posvečeno tudi 70-letnici pevmskega vrtca Pikapolonica. Nabrala se je kar lepa vsota - tisoč evrov -, ki jo je klet Fiegl podarila vrtcu Pikapolonica za nakup lesene hišice, ki bo postavljena na vrtčevskem dvorišču.Slovesne izročitve so se udeležili ravnateljica Večstopenjske šole s slovenskim učnim jezikom Gorica Lučka Križmančič, vzgojiteljica vrtca Pikapolonica Laura Hvalič, predstavnik staršev otrok Simon Peter Leban in predsednik lokalne Krajevne skupnosti Lovrenc Persoglia. V imenu oslavske kleti je goste nagovoril Matej Figelj.