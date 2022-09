Knjižnico bodo začasno zaprli

Goriška knjižnica Franceta Bevka bo od sobote, 24. septembra, do najpozneje sobote, 1. oktobra, začasno zaprla svoja vrata zaradi preureditve pritličja. V tem času bodo združili oddelek za mladino in oddelek za cicibane ter vsebinsko preuredili leposlovni oddelek. Na novo bodo zastavili tudi prireditveni prostor in pridobili nekaj kotičkov za preživljanje prostega časa in učenje. Kot so sporočili iz knjižnice, se zavedajo, da vsako izredno zaprtje prinaša tudi nevšečnosti, zato naprošajo za razumevanje, hkrati pa se veselijo obiska svojih bralcev v preurejenih, osveženih in bolj preglednih prostorih. Dodajajo še, da bodo krajevne knjižnice in Potujoča knjižnica v tem času delovale nemoteno, ravno tako e-viri z oddaljenim dostopom. Sicer pa je izposoja gradiva v knjižnici že prilagojena zaprtju: ob izposoji gradiva za dneve, ko je knjižnica zaprta, program ne določa datuma vrnitve gradiva, ravno tako v tem času ne beleži zamudnine. Spletna storitev bo omogočala samo podaljševanje gradiva, ne pa tudi rezervacij, naročil in medknjižnične izposoje. Za vračilo gradiva bo mogoče uporabiti zunanji knjigomat za vračanje. Naj dodamo, da v omenjenem času ne bo mogoče naročiti ali vrniti medknjižničnega izposojenega gradiva. Naročila za medknjižnično izposojo so tako sprejemali le še do ponedeljka, 19. septembra, gradivo Goriške knjižnice Franceta Bevka pa so drugim knjižnicam posredovali do četrtka, 22. septembra.