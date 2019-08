Ko so pri Devetakih postavili novo partizansko obeležje

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o postavitvi novega obeležja pri Devetakih, s katerim so se spomnili na partizansko zmago iz 18. septembra 2009. Članek je bil objavljen v nedeljo, 30. avgusta 2009.

Pri Devetakih, le nekaj metrov od državne ceste, nameščajo novo spominsko obeležje, s katerim se bodo spomnili na veliko partizansko zmago, ki so jo 18. septembra leta 1943 v okviru bojev na Goriški fronti dosegli slovenski in italijanski borci. Pobudo za namestitev obeležja je dal profesor Aldo Rupel, njegov predlog pa je takoj podprla sekcija VZPI-ANPI Dol-Jamlje. V prejšnjih dneh so ob makadamski cesti, ki vodi proti kamnolomu pri Devetakih, že postavili kamniti blok (na posnetku Bumbaca), na katerega bodo v prihodnjih tednih namestili kovinsko tablo. Na njej bo med drugim dvojezični napis »Povezani v zmagovitem boju - Uniti e vittoriosi nella lotta«, s katerim poudarjajo, da so se bitke pri Devetakih udeležili Slovenci in Italijani, ki so se skupaj borili proti nemškemu okupatorju.

18. septembra leta 1943 se je nemška kolona s sedmimi tovornjaki premikala iz Tržiča po Selcah in Doberdobu proti Gorici. Med Rupo in Gabrjami so Nemci padli v partizansko zasedo, zato pa so se morali umakniti nazaj proti Dolu. Medtem je partizanski bataljon zasedel pobočje med kamnolom in Devetaki, manjša skupina borcev pa območje med kamnolom in Čukiščem. Okrog 13. ure so zaropotali partizanski mitraljezi in presenetili Nemce; veliko nemških vojakov je padlo takoj na začetku bitke, ostali so se nekaj časa upirali borcem, naposled pa so se predali. Zmaga je bila popolna: dvainštirideset nemških vojakov je padlo, sedemindvajset je bilo ranjenih in zajetih, šestim je uspel pobeg. Partizani niso v spopadu imeli mrtvih in niti ranjenih. Zato je spomenik pri Devetakih, na stičišču makadamskih gozdnih cest pod kamnolomom, posvečen zmagi in ne padlim, kot velja za večino drugih obeležij, ki nas spominjajo na Narodnoosvobodilno borbo.

Bitke pri Devetakih, ki velja za največji spopad med drugo svetovno vojno na območju doberdobske občine, se je udeležilo 225 borcev, od teh je bilo 150 vstajnikov italijanske narodnosti, v glavnem iz Tržiča in Ronk, ladjedelničarjev, pristaniških in drugih delavcev, ki so bili že prej protifašistično organizirani in so se udeležili bojev na Goriški fronti v okviru tako imenovane Proletarske brigade. Slovenci so bili iz Dola, Opatjega sela, Lokvice, Sel na Krasu, Doberdoba, Vrha, Poljan in Mirna.

Obeležje bodo odkrili v nedeljo, 20. septembra, ob 11. uri. Svečanost prireja sekcija VZPI-ANPI Dol-Jamlje v sodelovanju z občino Doberdob in s pokrajinskim odborom VZPI-ANPI. Slavnostni govornik bo Aldo Rupel, kulturni program bodo oblikovali godba na pihala Kras, moški pevski zbor Jezero, zbor Starši ensemble iz Romjana, kulturni društvi Kremenjak in Kras Dol-Poljane. Ob odkritju bo izšla tudi priložnostna zgibanka.