Kogojevo delo skozi najbolj znane in manj znane izdelke

V ponedeljek so v Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici odprli razstavo z naslovom Oskar Kogoj drugače, kot ga poznamo, ki so jo v knjižnici pripravili v sodelovanju z Galerijo Oskar Kogoj. Z razstavo, njeni avtorici sta Daša Medvešček in Breda Seljak, so predstavili delo enega najbolj priznanih in cenjenih slovenskih oblikovalcev na 28 panojih in v sedmih vitrinah skozi najbolj prepoznavne, pa tudi manj znane izdelke.

Obiskovalci so tako lahko spoznali marsikaj zanimivega o Kogojevih skulpturah na javnih mestih ter njegovih posebnih in unikatnih izdelkih, njegov prispevek k oblikovanju pohištva, izdelkov za otroke, izdelkov za dom in gospodinjstvo in celo športnih rekvizitov, pa tudi Kogojeve zaščitne znake in logotipe ter vrsto njegovih nagrad in razstav.

Odprtje razstave pa ni edini dogodek, ki ga o slovenskem oblikovalcu, ki bo novembra dopolnil 81 let, prirejajo v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Že danes, 6. septembra, bodo namreč ob 18. uri gostili predavanje prof. dr. Saše Dobričić, ki bo osvetlila Kogojevo pedagoško delo na področju oblikovanja.