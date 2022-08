Kolesarsko stezo še čakajo, jeseni na stranske pasove

Po vrnitvi dvosmerne prometne ureditve na Korzu Italia, goriški kolesarji in vse bolj številni kolesarski turisti še vedno čakajo na ureditev novih kolesarskih površin. Odločitev o usodi kolesarjenja na osrednji mestni vpadnici je bila najprej napovedana za obdobje po zimskih razprodajah, nato po koncu izrednih razmer zaradi covida, nato po občinskih volitvah, po zdajšnjih napovedih pa naj bi prešla na jesen.

Nov odbornik za urbano mobilnost Francesco Del Sordi razlaga, da je treba za odgovor na vprašanje o kolesarskih stezah na Korzu Italia vzeti v poštev vsaj tri aspekte. »Po ponovni vzpostavitvi dvosmernega korza je bilo dogovorjeno, da se bomo zadeve spet lotili jeseni. Do takrat je namreč v veljavi brezplačna uporaba javnih površin za lokale, kar seveda vpliva na delo kavarn na stranskih pasovih Korza Italia. Po drugi strani smo tudi napovedali, da želimo glede te teme prisluhniti mnenju občanov. Nočemo, da bi to bila odločitev z vrha. Tretji element pa zadeva načrt kolesarskih stez Biciplan, v katerega bo seveda spadala tudi kolesarska steza na Korzu,« razlaga Del Sordi. Načrt Biciplan je bil v pripravi že v prejšnjem Zibernovem mandatu, predstavili so ga v pristojni občinski komisiji, zaradi časovne stiske pa ni dospel do občinskega sveta. Zanj je bil odgovoren takratni odbornik in podžupan Stefano Ceretta. »Tega resorja zdaj ne vodi več oseba, ki ga je vodila v prejšnjem mandatu, moj namen pa seveda ni ta, da bi povsem spreobrnil načrt. Po velikem šmarnu se bom vsekakor sestal s tehničnim osebjem in bomo spet pregledali načrt,« pravi še Del Sordi. Bodoča kolesarska ureditev Korza Italia je po odbornikovih besedah verjetno tista, ki predvideva po eno kolesarsko progo na vsakem stranskem pasu. »Obnovitveni načrt Korza je predvideval to varianto, in torej mi bomo jeseni morali izhajati iz te rešitve. Potem pa bo treba videti, kaj se bo zgodilo, ko bo Biciplan stopil v veljavo. Lahko bi prišlo do sprememb,« je previden Del Sordi.