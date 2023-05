Kolone vozil med Vilešem in Palmanovo na avtocesti A4

Na avtocesti A4 med Vilešem in Palmanovo v smeri Benetk nastajajo daljši zastoji zaradi dveh nesreč, ki sta se pripetili malo po 14. uri na razdalji le kakih 500 metrov. Na območju občine Bagnaria Arsa sta trčili dve vozili, pri čemer na srečo ni bilo poškodovanih in so ju že odstranili na odstavni pas. V drugem primeru pa je kombi trčil v tovornjak s priklopnikom. Voznik kombija je bil poškodovan. Na kraju so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci, policija in osebje družbe Autovie Venete