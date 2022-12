Koncert in lučke na skupnem trgu

V nedeljo, 18. decembra, natanko dve leti od dne, ko je bila Nova Gorica v partnerstvu z Gorico razglašena za Evropsko prestolnico kulture 2025, bo Trg Evrope / Transalpina spet preplavilo veselje. Vrhunec prazničnega večera, ko bosta Gorici slavili brezmejnost, bo koncert priljubljenega glasbenega dvojca, Maje Keuc in Uroša Perića, ter ambasadorke GO! 2025 Tish.

Slavje se bo začelo ob 17. uri, ko bodo otroci v okviru projekta Lučke zgradili praznično somestje iz ročno izdelanih hišk. Sodelovalo bo kar 1200 otrok iz šol na obeh straneh meje. Ob 18. uri bodo predstavniki obeh občin, Nove Gorice in Gorice, prižgali luči na novoletni smreki. Koncert Maje Keuc in Uroša Perića bo glasbena poslastica za vse ljubitelje soul, blues in džez melodij. Tesna glasbena prijatelja bosta ta večer združila moči in občinstvo ogrela z interpretacijo nekaterih največjih uspešnic. Večer bo sklenila Tish. Pevka iz Gorice je zaslovela v popularni TV-oddaji Amici di Maria De Filippi in s svojim značajem postala ena najbolj priljubljenih tekmovalk v njeni zgodovini.

Z dogodkom bodo obudili evforijo, ki je 18. decembra 2020 zajela Gorici, potem ko je predsednica 12-članskega sveta neodvisnih strokovnjakov za izbor EPK 2025 Cristina Farinha razglasila, da je ugledni naslov Evropske prestolnice kulture 2025 osvojila Nova Gorica skupaj z Gorico. Skupna kandidatura pod sloganom GO! Borderless v Evropo pošilja sporočilo o miru in nujnosti preseganja mej, ne le fizičnih.