Slovenske drugostopenjske srednje šole na stežaj odprle vrata

Na slovenskih drugostopenjskih srednjih šolah so v petek, 12. decembra, na stežaj odprli vrata bodočim dijakom.

Na licejih Trubar - Gregorčič so dijaki in profesorji predstavili predmetnik vsake izmed treh smeri. Prikazali so tudi ustvarjalnejšo plat, in sicer razne delavnice. Mednje spadajo zgodovinska delavnica, laboratorij pisanja na papirus ter delavnica antičnih iger. Slednje so prvič predstavili na lanski noči klasikov. Orisali so tudi delovanje gledališke delavnice in skupine Krilati oreh, ki vedno žanje veliko uspeha. Med včerajšnjim dnem odprtih vrat je bilo na licejih mogoče obiskati tudi laboratorij kemije, jezikovni laboratorij in risalnico. »Med letošnjim šolskim letom smo učne ure razporedili nekoliko drugače,« razlaga podravnateljica in profesorica Barbara Zlobec, ki napoveduje, da bodo predvidoma z istim sistemom nadaljevali tudi v novem šolskem letu, saj se zelo obrestuje. Novost je v potenciranem pouku za dijake prvih dveh letnikov in v pestri ponudbi za popoldanski pouk, ki enkrat tedensko poteka od tretjega letnika dalje.

»Trenutno so še v teku staži in se bodo nadaljevali še januarja,« razlaga profesorica Barbara Zlobec, ki je nad dosedanjim številom stažistov zelo zadovoljna. »Po zaslugi vidljivosti tudi zaradi EPK 2025 gre pričakovati tudi večje zanimanje učencev iz Slovenije. Pri nas je tudi stažistka iz Kranja,« zaključuje podravnateljica.

Januarja več informacij

Kako bo zgledalo prihodnje šolsko leto na tehniških šolah, sicer še ni povsem znano. »Sprejeta je bila reforma za tehniške šole, vendar trenutno še pričakujemo dekrete, ki bi točno opredelili predmetnike in tudi na novo napisali profil dijaka ob zaključku šolanja,« razlaga ravnatelj Peter Černic. Zaradi tega trenutno še niso v stanju povedati, kakšen bo natančno predmetnik za naslednje šolsko leto. Zgoraj omenjena reforma naj bi stopila v veljavo s šolskim letom 2026/2027, dekreti pa bodo predvidoma objavljeni v teku leta 2025. »Po vsej verjetnosti bo šlo za majhne spremembe v predmetniku. Smeri pa ostajajo enake. Imeli naj bi več fleksibilnosti. Ne bo nikakršnih revolucij,« zagotavlja ravnatelj.

Celotna slika glede tehniških šol bo torej bolj jasnejša na drugem dnevu odprtih vrat, ki bo potekal 16. januarja. »Sedaj dijakom predstavimo šolo bolj na splošno. Januarja pa bomo lahko podali natančnejše informacije,« pove profesor Paolo Posillipo, ki je skupaj s profesorico Saro Maniacco pristojen za usmerjanje na tehniških šolah.