Koncerta Cristine D’Avena ne bo ...

Koncerta priljubljene pevke Cristine D’Avena, ki je bil napovedan za torek, 3. januarja, v gledališču Verdi, ne bo. Vodstvo gledališča je namreč sporočilo, da je večer odpovedan. Vodstvo je poudarilo, da je vseskozi delovalo v dobri veri in preko posrednika. Cristina D’Avena in podjetje Crioma, ki je ekskluzivni lastnik pravic za ekonomsko izkoriščanje umetničine podobe, namreč nista ničesar vedela o koncertu, niti nista dala svojega privoljenja k njegovi organizaciji. Vodstvo gledališča Verdi je izrazilo svoje obžalovanje za nastalo situacijo tako za umetnico kot za gledalce.

Kdor je že nakupil vstopnico, bo lahko prosil za povračilo do 10. januarja. Blagajna gledališča bo odprta do petka od 10.30 do 12.30, od 2. januarja dalje pa bo odprta med 17. in 19. uro, ob sobotah od 10.30 do 12.30. Vodstvo gledališča dela na tem, da čim prej najde nadomestno predstavo.