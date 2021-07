»Kopjafa« v spomin na madžarske vojake

Na Vrhu so se v soboto poklonilu spominu na padle madžarske vojake v prvi svetovni vojni. Slovesnost so organizirala razna zgodovinska in kulturna združenja iz te panonske države v sodelovanju s sovodenjsko občino. Glavnino gostov so sestavljali člani raznih kulturnih društev iz mesteca Gödölö, ki leži severo-vzhodno od Budimpešte. Na slovesnosti je med drugimi spregovoril tudi sovodenjski župan Luca Pisk.

Ti so bili tudi glavni pobudniki postavitve zgodovinskega simbola, ki mu pravijo »kopjafa«, kar bi pomenilo steber, izklesan iz drevesa. Gre za neke vrste lesen »totem«, ki ga Madžari postavljajo na pokopališča v spomin na svoje mrtve. V tem primeru so mrliški steber postavili ob zidu vrhovskega vaškega pokopališča. Tam je med prvo svetovno vojno bilo veliko avstro-ogrsko pokopališče, kjer so pokopavali pretežno padle vojake madžarskih Honved polkov.