Danes okrog 14.30 je zagorelo v zaselku Fijeroga na območju Občine Koper, poročajo Primorske novice. Gasilci so prejeli obvestili, da gori avtodom in odhiteli na kraj. Tam pa so ugotovili, da poleg avtodoma gori tudi bivalna baraka. Požar so pogasili gasilci Gasilske brigade Koper ter gasilci PGD babiči in PGD Krkavče. Ogenj je uničil tako avtodom kot barako.