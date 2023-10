Koprčani spoznali Števerjan

V soboto dopoldne je bilo na Bukovju zelo živahno, oziroma »cela reč«, kot je komentiral eden od navzočih. Na obisk h kulturnemu društvu Briški grič in Števerjana nasploh je namreč prišlo kakih 100 izletnikov iz Kopra, ki so člani društva Prijateljev in zvestih poslušalcev radia Koper. Obisk je radijska postaja tudi izkoristila za zvočne posnetke ljudi, ki delujejo v sklopu društva Briški grič in Fotokluba Skupina75, ki ima v števerjanskem domu svojo razstavno galerijo.

Uvodoma je obiskovalce v dvorani in posredno tudi poslušalce radia Koper pozdravila županja Franka Padovan, ki je opisala glavne značilnosti briške občine. Pogovor z njo in z ostalimi sogovorniki je vodila radijska novinarka Smiljana Baranja. Županja je povedala, da v vasi živijo pretežno Slovenci, ki se ukvarjajo z najrazličnejšimi dejavnostmi, v prvi vrsti z vinogradništvom in sadjarstvom. Iz vinogradniških krogov je tudi prišla zamisel o pripravi skupnega protokolarnega vina s posebno etiketo. Steklenice tega vina občina pokloni pomembnim gostom in ob porokah tudi novoporočencem. Opisala je tudi kulturno delovanje v vasi, ki ga krojita dve društvi, Briški grič in Frančišek B. Sedej.

O društvu Briški grič je spregovorila odbornica Katja Štekar, ki se je sprehodila skozi zgodovino društva od 1945 dalje ter nanizala vse glavne dejavnosti te kulturne sredine, od kulturnih večerov pa do prvomajskih praznikov, pohodov, pustnih vozov in sprevodov, proslav ob slovenskem kulturnem prazniku in dnevu žensk, izletov, zborovskega petja in delavnic za najmlajše.

