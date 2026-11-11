Korak bližje uresničitvi železniškega loka

Gradnja dolgo pričakovanega železniškega povezovalnega loka med Štandrežem in nekdanjim mejnim prehodom v Vrtojbi je korak bližje uresničitvi. Italijanska železniška družba RFI je v ponedeljek, 9. novembra, predalo dela izvajalcu, je sporočila deželna odbornica za infrastrukture Cristina Amirante. Kot je napovedala že ob predstavitvi novega industrijskega načrta družbe Sdag konec oktobra, naj bi se dela začela konec novembra oziroma v začetku decembra.

Novi povezovalni lok bo omogočil neposredno vožnjo vlakov, ki prihajajo iz Trsta oz. Tržiča, proti Novi Gorici. Zdaj morajo vlaki zapeljati do goriške železniške postaje in tam obrniti smer, kar podaljšuje potovanje in ovira predvsem tovorni promet. »Gre za strateško naložbo, ki bo izboljšala čezmejne povezave in okrepila vlogo Gorice kot stične točke med Italijo in Slovenijo,« je poudarila Amirante.

Projekt predvideva gradnjo približno 1,4 kilometra dolgega enotirnega povezovalnega loka, prilagoditve obstoječe železniške proge, elektrifikacijo novega odseka in posodobitev tehnoloških naprav. Del posegov bo namenjen tudi povezavi z logistično platformo družbe Sdag. Kot smo že poročali, je na slovenski strani meje predvidena še obnova 260 metrov tira, novi priključek pa naj bi omogočil prihod do skladišč družbe Sdag tudi 750 metrov dolgim tovornim vlakom.