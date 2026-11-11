Iz nekdanjega hotela se je širil sumljiv vonj

Goriški karabinjerji so med nadzorovanjem teritorija preiskali prostore nekdanjega hotela Albero della Transalpina v Ulici Caprin v Gorici. Pritegnil jih je oster vonj, ki se je širil iz zgornjih nadstropij. Sumi niso bili odveč, saj so v drugem nadstropju prestregli 37-letnega moškega, ki je ležal na zasilnem ležišču in kadil džojnt. Ob njem so našli še zavojček z neznano snovjo.

Moškega so odpeljali na poveljstvo. Ugotovili so, da sta bila v zavojčku več kot dva grama marihuane. Drogo in džojnt so zasegli. Moškega so kot uživalca drog prijavili prefekturi.