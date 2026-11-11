Pevma gostila tradicionalno zahvalno nedeljo

Na igrišču Kulturno-športnega centra v Pevmi se je v nedeljo, 8. novembra, zbralo okoli dvajset večjih in manjših traktorjev. Ob njih je stal kmečki voz, poln pridelkov, z visoko oljčno vejo in velikima napisoma »Hvala« in »Grazie« pri strani. Pevma je letos gostila tradicionalno zahvalno nedeljo, ki jo izmenično prirejajo še v Štmavru in Podgori.

Mašo v cerkvi sv. Silvestra je daroval župnik Marijan Markežič. Po njej je blagoslovil kruh, vino, pridelke na vozu in razvrščene traktorje. Praznovanja se je z županskim trakom udeležil tudi goriški občinski odbornik za decentralizacijo in jezikovne skupnosti Maurizio Negro.

Po okrepčilu so zabrneli motorji. Kolona se je v spremstvu goriških lokalnih policistov odpeljala skozi vas proti soškemu mostu in zavila v Grojno, kjer je voznike v gostilni Pri Mirkotu čakala pogostitev. Drugi postanek je bil v HIC baru na goriški strani pevmskega mostu, tretji pa na kmetiji Grad v Štmavru. Od tam so se traktoristi vrnili v Pevmo.

V Kulturno-športnem centru so mladi člani društva Naš prapor za udeležence sprevoda in vaščane pripravili okusno martinovo kosilo. Veselo druženje se je nadaljevalo do poznega večera. Praznovanje so pripravili združenje Krajevna skupnost Pevma, Štmaver, Oslavje, društvi Naš prapor in Sabotin, župnija sv. Mavra in Silvestra, Lovska družina Pevma, Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja in Prosvetno društvo Podgora v sodelovanju z lokalno sekcijo pokrajinske zveze kmetovalcev Coldiretti.