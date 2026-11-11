Mihaeli Velikonja posvetili razstavo Kmetske slike

Ustvarjalnost Mihaele Velikonja se je oplajala v spominih na domači kmečki svet, ki ga slikarka ni nikoli pozabila ali zatajila. Vaško življenje, delo na kmetiji in kraško pokrajino je upodabljala v duhu naivne umetnosti. Njenim delom je posvečena razstava Kmetske slike, ki bo do konca novembra na ogled v Galeriji ARS nad Katoliško knjigarno na goriškem Travniku.

Mihaela Velikonja je bila doma iz Lok pri Kromberku, do smrti leta 2021 pa je živela in ustvarjala v Saležu na tržaškem Krasu. Na Tržaškem je spoznala Avgusta Černigoja in druge priznane slikarje, ki so ji bili za zgled. Pobudo za razstavo je po materini smrti dal njen sin Thomas, ki živi v Šempolaju. Zbral je okoli štirideset njenih slik, ki jih večinoma hranijo v zasebnih zbirkah. Z umetnostnim zgodovinarjem Sašo Quinzijem sta jih za razstavo v Galeriji ARS izbrala petintrideset.

Odprtja razstave se je v petek udeležilo veliko obiskovalcev. V imenu galerije jih je pozdravila Franka Žgavec, o slikarkini ustvarjalni poti in razstavljenih delih pa je spregovoril Saša Quinzi. Na klarinet je zaigrala Kristina Bandelj, učenka Glasbene šole Emil Komel.