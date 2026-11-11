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Kronika

Zaradi bombnega alarma na Tržaškem in Goriškem evakuirali več šol

Profesorji prosijo starše, naj gredo po otroke

Spletno uredništvo |
Trst |
11. nov. 2026 | 11:05
    Zaradi bombnega alarma na Tržaškem in Goriškem evakuirali več šol
    Nekateri dIjaki in profesorji pred slovensko đolo v Ulici Caravaggio v Trstu (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
    Zaradi bombnega alarma na Tržaškem in Goriškem evakuirali več šol
    Karabinjerji pred šolo Divisione Julia na Drevoredu 20. septembra (P.D.)
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Zaradi bombnega alarma so na Tržaškem in Goriškem danes dopoldne evakuirali več šol. Pred večstopenjsko šolo Divisione Julia na Drevoredu 20. septembra v Trstu je trenutno skupaj s šolskim osebjem skoraj tisoč učencev in dijakov. Pred poslopjem so karabinjerji. Poročajo o evakuacijah tudi z drugih šol, med drugim z osnovne šole France Bevk in z nižje šole Srečko Kosovel na Opčinah ter z liceja Franceta Prešerna in drugih slovenskih šol. Pred stavbami so karabinjerji.

Profesorji prosijo starše, naj gredo po otroke v šolo.

O evakuacijah zaradi bombnega alarma poročajo tudi iz goriških šol ter, kot kaže, iz šol po FJK in drugod po državi.

Na slovenskih višjih šolah v Puccinijevi ulici v Gorici pouk poteka normalno, medtem ko so zavod Galilei-Fermi-Pacassi zraven slovenskih šol evakuirali. Prispeli so policisti in finančni policisti.

Mail z grožnjami so prejeli tudi na slovenskih šolah v Puccinijevi ulici v Gorici, kjer čakajo na navodila karabinjerjev.

Evakuirali so šole več stopenj, med drugim tudi nekatere jasli, preventivno pa tudi nekatere šole, ki naj ne bi prejele grozilnega maila. V nekaterih primerih so učence in dijake pospremili v druge stavbe - na primer na Stadion 1. maja v Trstu in v telovadnico goriškega Kulturnega doma. Marsikateri otrok in najstnik je iz razreda odšel samo z bundo (nekateri še s tem ne), vse osebne stvari pa pustili v razredih, kamor se trenutno ne morejo vrniti.

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