Zaradi bombnega alarma na Tržaškem in Goriškem evakuirali več šol

Zaradi bombnega alarma so na Tržaškem in Goriškem danes dopoldne evakuirali več šol. Pred večstopenjsko šolo Divisione Julia na Drevoredu 20. septembra v Trstu je trenutno skupaj s šolskim osebjem skoraj tisoč učencev in dijakov. Pred poslopjem so karabinjerji. Poročajo o evakuacijah tudi z drugih šol, med drugim z osnovne šole France Bevk in z nižje šole Srečko Kosovel na Opčinah ter z liceja Franceta Prešerna in drugih slovenskih šol. Pred stavbami so karabinjerji.

Profesorji prosijo starše, naj gredo po otroke v šolo.

O evakuacijah zaradi bombnega alarma poročajo tudi iz goriških šol ter, kot kaže, iz šol po FJK in drugod po državi.

Na slovenskih višjih šolah v Puccinijevi ulici v Gorici pouk poteka normalno, medtem ko so zavod Galilei-Fermi-Pacassi zraven slovenskih šol evakuirali. Prispeli so policisti in finančni policisti.

Mail z grožnjami so prejeli tudi na slovenskih šolah v Puccinijevi ulici v Gorici, kjer čakajo na navodila karabinjerjev.

Evakuirali so šole več stopenj, med drugim tudi nekatere jasli, preventivno pa tudi nekatere šole, ki naj ne bi prejele grozilnega maila. V nekaterih primerih so učence in dijake pospremili v druge stavbe - na primer na Stadion 1. maja v Trstu in v telovadnico goriškega Kulturnega doma. Marsikateri otrok in najstnik je iz razreda odšel samo z bundo (nekateri še s tem ne), vse osebne stvari pa pustili v razredih, kamor se trenutno ne morejo vrniti.