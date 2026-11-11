Za celostno prenovo bi potrebovali še 7 milijonov

Za dokončanje prenove vile Louise oz. palače Studeniz v Gorici bodo po ocenah sodelujočih pri obnovi potrebovali še okrog sedem milijonov evrov. S tem denarjem bi poleg samega poslopja uredili tudi park proti potoku Kornu in njegove poti, vodnjak ter okolico.

Doslej so v stavbo na Trgu Culiat vložili približno pet milijonov evrov, kolikor je za obnovo namenila takratna deželna uprava Debore Serracchiani na predlog odbornika za kulturo Giannija Torrentija. Za dodaten prispevek so že zaprosili Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, je povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je tudi predsednik Fundacije Coronini Cronberg. Ta je lastnica vile, ki bo konec tedna - kljub gradbišču - prvič na ogled javnosti.

Stavbo, katere temelji segajo v 17. stoletje, od leta 2017 obdaja oranžna gradbiščna mreža. Po prvotnih načrtih naj bi prenovljena vila zaživela že lani kot eno glavnih prizorišč Evropske prestolnice kulture 2025. V njej so sprva nameravali urediti inkubator za zagonska podjetja s področja kulture in ustvarjalnih dejavnosti, vendar so zamisel pozneje opustili. Skoraj desetletje po prvih nujnih vzdrževalnih posegih je prerez traku še daleč, odprto pa ostaja tudi vprašanje, čemu bo vila namenjena.