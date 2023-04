Korenine ženske diskriminacije najdemo že v grški mitologiji

Knjiga o ženskah, ki so znale reči ne in se upreti svoji usodi. Delo Le trasgressive – Il coraggio di dire no. Modelli di disobbedienza femminile nel mondo antico je prvenec tržaške grecistke Giuliane Cadelli, ki je izšel leta 2021 pri založbi Battello stampatore in so ga minuli petek predstavili v Trgovskem domu v Gorici.

»Čeprav knjiga govori o ženskah iz grške mitologije, je vsebina zelo aktualna: diskriminacija na podlagi spola je problem tudi v današnji družbi. Delo je nastalo iz zavesti, da lahko izberemo in bi morali izbrati alternativno pot in se upreti stereotipom, ki jih vsak dan doživljamo,« poudarja avtorica. Knjiga je sestavljena iz zgodb različnih ženskih figur iz grške mitologije, ki imajo skupnega to, da so se na tak ali drugačen način uprle podrejenemu stanju in našle pogum, da si pridobijo svoje mesto v svetu, ki je močno mačističen.

Pandora kazen za moške

»Miti so pravzaprav izmišljeni, a kljub temu nam dajejo odlično sliko o grški družbi in podčrtajo njene značilnosti,« pravi avtorica, ki je mnenja, da je za spremembo v današnji družbi potrebno sprva poseči po koreninah vzhodne civilizacije, ki jih pravzaprav najdemo v grškem svetu. Tako se delo dotakne najprej mita prve grške ženske Pandore, ki so jo grški bogovi ustvarili kot kazen za moške. Že iz te prve zgodbe izhaja zavedanje, da je ženska za grški svet vedno predstavljala problem, težavo, škodo za človeštvo.