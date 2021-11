Korzo spet dvosmeren do sredine decembra

Če ne bo posebnih zapletov ali večjih težav z vremenom, bo goriški Korzo Italia do sredine decembra spet dvosmeren. Goriški župan Rodolfo Ziberna napoveduje, da bodo vsa potrebna dela izvajali v nočnih urah in da bodo kolesarske steze na stranskih pasovih zarisali komaj po sezonskih razprodajah.

Na občini pojasnjujejo, da se je zaključil upravni postopek, na podlagi katerega bodo ponovno uvedli dvosmerni promet. Župan je že podpisal prvo odredbo, ki omogoča podjetju Sioss iz Ronk, da se loti dela; v kratkem bo pripravljena še druga odredba z dodatnimi podrobnostmi. Za zaris nove talne signalizacije naj bi potrebovali tri oz. štiri dni; dela bodo potekala v nočnih urah, tako da bo podnevi Korzo odprt prometu in da ne bodo povzročala prevelikih težav avtomobilistom in trgovcem. Dela se bodo začela na Trgu Saba, nedaleč od železniške postaje, in se bodo po odsekih nadaljevala do Ulice Diaz, ki bo ravno tako postala spet dvosmerna. Na kolesarske steze na stranskih pasovih bo treba čakati, saj jih bodo uredili komaj ob zaključku razprodaj.