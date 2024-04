Na EPK 2025 povabili tudi Slavoja Žižka

Odmevni Manifest poglobljenega branja, ki ga je Slovenija predstavila na frankfurtskem knjižnem sejmu, je v mednarodni srenji zasadil seme razmišljanja o pomenu branja knjig ne le kot sredstva za osebno rast, ampak kot ustvarjalnega dejanja, ki krepi kritično mišljenje v družbeni dimenziji. S tem branje postane politično dejanje, temelj demokracije, ki nujno sloni na družbeni kritičnosti.

V Mediateki Uga Casiraghija je organizator Simone Cuva s temi poudarki uvedel prvi dogodek 2. knjižnega festivala Gorizia Most. Izpostavil je moč slovenske bralne kulture. Dva milijona prebivalcev zmoreta 20 milijonov letnih izposoj iz javnih knjižnic, 1500 založb, 6000 publikacij. Zato ni naključje, da je iz Slovenije prišel poziv, ki naj svet ozavesti o pomenu branja in kritičnega razmišljanja v digitalnem svetu. Internet zaznamuje hitrost, površnost, poenostavljanje. Poglobljeno branje zahteva čas, razmišljanje, kritičnost, s tem pa nam odstira pogled na kompleksnost sveta.

Branje kot temelj demokracije

Slovenija je nagovorila svet, Italiji je podala štafetno palico častne gostje v Frankfurtu. Še več: v Bologni bo prihodnji teden Slovenija častna gostja na sejmu mladinskih knjig. Prav je, da se Gorica aktivno vključi v spletanje teh miselnih niti. Priložnost za to bo EPK GO! 2025, sejem Gorizia Most pa je korak v tej smeri.

Miha Kosovel, organizator novogoriškega Mesta knjige, je povzel smisel branja na višji ravni, kot je opredeljeno v frankfurtskem manifestu. Za razliko od elektronskih medijev nas branje izlušči iz prostora v drugo dimenzijo, odpre nam pot v naš možganski svet, nudi nam ključ za vstop tudi v notranji svet drugega – pisca. Branje zato pomeni sposobnost razmišljanja. Nestrateško in dolgotrajno branje krepi zmožnost kompleksnega in trajnega razmišljanja. V njem spoznavamo svet, gradimo znanje in kritičnost, ki je temelj demokracije.