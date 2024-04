Doberdobska telovadnica korak bliže obnovi

Postopek za obnovo doberdobske občinske telovadnice, ki je zaprta že štiri leta, se je prevesil v zaključno fazo. V četrtek je občinski odbor sprejel izvršilni načrt in s tem prižgal zeleno luč za objavo razpisa za izbiro izvajalca del; objavo pričakujejo do konca maja. Sama dela so vredna 1.477.844 evrov, celoten projekt pa kar 2.065.000 evrov.

»Ker gre za visoke zneske, razpisa za oddajo naročila ne more objaviti naš tehnični urad. Za to bo poskrbela Enotna deželna nabavna služba,« razlaga doberdobski župan Fabio Vizintin, ki upa, da bo postopek stekel gladko in da se bodo obnovitvena dela lahko začela pred koncem letošnjega leta. Pot do obnove občinskega objekta je bila namreč doslej dokaj strma: doberdobska občina si je že pred leti zagotovila 1.265.000 evrov za energetsko prekvalifikacijo telovadnice, vendar so se med pandemijo covida-19 postopki zavlekli, medtem ko so cene gradbenih materialov poskočile. Zaradi porasta cen so se predračuni krepko spremenili, tako da dodeljena sredstva niso več zadoščala. Leta 2022 so zaprosili za dodatna sredstva Deželo Furlanijo - Furlanijo krajino, ki je naposled ugodila zahtevi doberdobske občine.

S prenovitvenimi deli, ki so jih vključili v izvršilni načrt, bodo povečali energetsko učinkovitost telovadnice in tako znižali stroške za njeno ogrevanje. Telovadnica bo dobila tudi nov pod. Sedanjo cementno podlago, ki je pokrita s tanko plastično plastjo, bodo nadomestili s parketom Playwood 4, tako da bodo pogoji za športno vadbo veliko boljši kot nekoč. PVC strešno kritino bodo nadomestili z novo, obnovili bodo stene in jih izolirali ter nadomestili vsa okna in vrata. Na zahodnem delu bodo postavili dodaten objekt, v katerem bodo uredili slačilnice za športnike in sodnike.

Ob tem bodo uredili novo skladišče za športno opremo in orodje, poskrbeli za novo električno napeljavo in razsvetljavo ter ločitev igrišča od območja: med njima bo kovinska ograja. Sanitarije za obiskovalce bodo v pritličju stavbe prvostopenjske srednje šole, v prostorih, ki so jih do zaprtja telovadnice uporabljali kot slačilnice. Uredili bodo tudi zunanje prostore in pločnike, na streho pa bodo namestili fotovoltaično napravo. »Z vsem tem želimo doberdobski skupnosti zagotoviti bolj funkcionalen športni objekt. Ob tem želimo izpeljati tudi postopek homologacije pri odbojkarski zvezi FIPAV, kar bi nam omogočilo, da bi lahko v telovadnici gostili odbojkarska prvenstva do deželne C lige,« pojasnjuje župan Fabio Vizintin.