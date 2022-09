Krajevni modni ustvarjalci v ospredju

Navdihnili so ju t.i. »press days« oz. medijski dnevi, ki sta jih obiskali na milanskem tednu mode, tak model pa sta si zamislili prenesti tudi v našo, čezmejno realnost. Projekt D je zamisel dveh mladih podjetnic iz Goriške, in sicer fotografinje Dominique Pozzo in mame blogerke Dragane Radosevic. Novost sta nedavno razkrili v videoposnetku, ki sta ga objavili na YouTubu in v katerem predstavljata dogodek, s katerim ciljata k promociji manj znanih modnih obrtnikov s te in one strani meje.

»Lansko leto smo se udeležile medijskih dni, ki jih prirejajo med tednom mode v Milanu po modnih defilejih. Na teh dogodkih razne modne znamke predstavijo svoje izdelke predstavnikom medijev, blogerjem in vplivnežem, ki nove kolekcije pokažejo tudi svojim sledilcem. Med potjo domov sem si rekla, da bi lahko nekaj takega naredili tudi pri nas,« pravi fotografinja Dominque Pozzo o nastanku projekta, pri katerem sodeluje z Dragano Radosevic, v Bosni rojeno blogerko, ki je dalj časa živela v Sloveniji, sedaj pa že vrsto let stanuje na Goriškem. S Projektom D tako ciljata k promociji krajevnih modnih znamk, oblikovalcev in izdelovalcev, ki so v domačih krajih malo poznani. Prvi dogodek v sklopu Projekta D se bo zvrstil od 20. do 22. oktobra v Gorici, kjer bo na vrsti prvi manjši sejem modnih obrtnikov. Prva dva dneva bosta posvečena medijem: novinarji, blogerji in vplivneži – teh je v nasprotju z našimi prepričanji veliko tudi v naših krajih – si bodo ogledali kolekcije in jih promovirali preko svojih informativnih kanalov. V teh dneh bosta Dominique Pozzo in Dragana Radosevic tudi vodili intervjuje z obrtniki, ki bodo kasneje postali podcast.

Zadnji dan pa bo odprt prav za vse radovedneže, ki si bodo lahko nekatere izdelke tudi nakupili. Obrtnike – načrtujeta, da jih bo zaenkrat deset – bosta pobudnici projekta natančno zbrali na podlagi kvalitete izdelkov, saj želita privabiti samo »profesionalne« obrtnike, torej tiste, ki se z ustvarjanjem modnih izdelkov ne ukvarjajo v prostem času, ampak so iz tega naredili posel. »Projekt želi postaviti obrtnike v ospredje. Cilj je, da ljudje izvejo za njihov obstoj in tudi da ustvarjajo kakovostne izdelke,« o projektu pravi Dominique Pozzo in izpostavlja, da bo Projekt D posvečen samo modnim artiklom in dodatkom, čeprav bodo obiskovalcem ponudili tudi kak lokalni prigrizek ali pijačo. »Živimo v res strateškem kraju, ki ima veliko razvojnega potenciala. Želiva združiti dva svetova in dve kulturi,« nadaljuje fotografinja. Dogodek bi ponovile večkrat, med drugim v božičnem času.