Krepijo komunikacijo z občani

Goriška občina krepi komunikacijo z občani. Da bi jim posredovali čim več zanimivih novic in informacij o dogodkih v mestu in bližnji okolici, so se na občini odločili za zagon dveh kanalov na družbenih omrežjih Whatsapp in Telegram.

Oba nova kanala je mogoče razpoznati zaradi logotipa goriške občine v profilni fotografiji. Kanala so poimenovali Gorizia Eventi e Notizie (Gorica dogodki in novice). Z goriške občine pojasnjujejo, da bodo sporočila objavljali nekajkrat na teden, posebno pozornost bodo namenjali raznim prireditvam, ki potekajo v mestu.

Kdor želi slediti Whatsapp kanalu, mora klikniti na to povezavo in zatem slediti navodilom. Povezava za Telegram kanal je pa https://t.me/comunegorizia.

Pozivajo k sodelovanju

Goriška občina že razpolaga tudi z dvema Facebook stranema: Comune di Gorizia - News (Občina Gorica - Novice) in Comune di Gorizia - Eventi (Občina Gorica - Dogodki). Poleg tega ima občina tudi Instagram profil.

Na Facebook straneh ravno tako objavljajo novice in napovedi dogodkov. Tako kot doslej tudi za Whatsapp in Telegram kanala pozivajo organizatorje dogodkov, ki potekajo v mestu, naj jim napovedi in letake pošiljajo na naslov ufficio.comunicazione@comune.gorizia.it. Objave na občinskih družbenih omrežjih so sicer v italijanskem jeziku, slovenščina se občasno pojavlja na posameznih dvojezičnih obvestilih, zlasti, ko gre za dogodke, pri katerih so soudeležene organizacije in društva goriških Slovencev.

Informacije so po drugi strani v dvojezični občini na voljo na Facebook profilu Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, od konca lanskega leta je na razpolago tudi nova spletna stran www.go2025.eu, kjer so besedila na razpolago v slovenščini, italijanščini in angleščini.

Pod zavihkom Novice je mogoče spremljati projekte iz uradnega in spremljevalnega programa EPK 2025, prebrati potrete nekaterih osebnosti iz goriškega prostora in se tudi prijaviti na razpise.