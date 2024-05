Nočna akcija vlomilcev v Novi Gorici

Mimoidoči so zjutraj v središču Nove Gorice med hitenjem v službo in po opravkih srečali tudi može v modrem. Glede na prizor je bilo jasno, da ti preiskujejo, kaj se je ponoči zgodilo v eni od tamkajšnjih prodajaln, poročajo Primorske novice.

Policisti so s trakom omejili dostop do prodajalne in iskali sledi, ki bi jih na kraju kaznivega dejanja lahko pustili storilci. Na novogoriški policijski upravi so za Primorske novice povedali, da so bili zjutraj obveščeni o vlomu v prodajalno z elektronskimi napravami ter da policisti okoliščine nočnega dogajanja oziroma kaznivega dejanja še preiskujejo.