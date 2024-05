Z lažno varščino pobral zlatnino in več tisoč evrov

Goriški karabinjerji so aretirali goljufa, ki je 82-letni Goričanki na njenem domu z lažjo pobral več tisoč evrov, zlato in dragulje. Tudi tokrat je šlo za goljufijo, ki jo že leta po vsej Italiji izvajajo kriminalne združbe: lažni karabinjer ali lažni odvetnik pokliče starejšo žrtev in ji sporoči, da je njen bližnji sorodnik (navadno partner, sin oz. vnuk) povzročil prometno nesrečo. Nato žrtvi prevare zagotovi, da je treba čim prej poravnati varščino za njegovo izpustitev iz zapora. Takrat na njena vrata potrka sostorilec prevare, lažni odvetnik, ki zahteva plačilo varščine.

Vročila mu je vse, kar je imela

V petek, 29. marca, je bila žrtev tovrstne prevare Goričanka, ki je ravna na dan dopolnila 82 let. Najprej je prejela klic s strani »maršala karabinjerjev«, nato obisk sostorilca, kateremu je izročila več kot 11.000 evrov prihrankov, 600 evrov ravnokar izplačane pokojnine ter zlato in dragulje, v vrednosti 20.000 evrov, ki jih je hranila na svojem domu. Vse zato, da bi omogočila izpustitev sina, ki bi ga drugače po besedah goljufov zaprli.

Komaj se je ženska zavedala, da je šlo za prevaro, je poklicala na interventno številko 112 in dogodek prijavila karabinjerjem, ki so se takoj odpravili na njen dom. Tu so zbirali razne informacije, da bi izsledili goljufa.

Pričakali so ga na postaji

Goriški karabinjerji so po opisu žrtve prevare in v sodelovanju z rimsko železniško policijo ugotovili, da se je goljuf, ki je 82-letnico obiskal na domu, že peljal z vlakom proti domačemu kraju. Izstopil je na železniški postaji Casalnuovo v Neaplju, kjer so ga pričakali krajevni karabinjerji. S seboj je imel gotovino in zlatnino, ki ju je pobral Goričanki. Da je šlo za imetje 82-letnice, je potrdila sama lastnica prihrankov in draguljev. 40-letnega moškega iz Neaplja, že znanega silam javnega reda, so goriški karabinjerji pred nekaj dnevi, 9. maja, aretirali. Trenutno je moški v hišnem priporu, preiskava je uradno še v teku.

»Kot se večkrat zgodi je goljuf izpeljal poskus prevare med tednom in ob belem dnevu, saj je ravno takrat več možnosti, da je žrtev sama doma, brez ostalih družinskih članov,« so pojasnili goriški karabinjerji. Goljufi ciljajo ravno na osamljenost starejših in tudi na zbeganost, ki jo v osebi povzroči strah, da bi bil družinski član v nevarnosti, zato da jim prevara le uspe.