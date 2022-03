Krivde nista priznala

Riccardo Čizmić in Omer Ferari na včerajšnjem predobravnalnem naroku na novogoriškem okrožnem sodišču nista priznala krivde za poskus uboja Danijela Maksimovića. Hrvata sta bila vpletena v obračun s streljanjem na Rejčevi ulici v Novi Gorici, ki se je odvijal 26. maja 2020. Odtlej sta bila na begu, za njima je Okrožno sodišče v Novi Gorici izdalo evropski nalog za prijetje in predajo in mednarodno tiralico. Prijeli so ju oktobra lani na Madžarskem. Na begu sta se po poročanju časnika Večer zapletla še v poskus uboja v Zagrebu in Rimu. Ferarijev zagovornik Gregor Veličkov in Čizmićev zagovornik Franc Rojko sta včeraj v imenu svojih strank predlagala senatno sojenje ter odpravo pripora ali vsaj nadomestitev s hišnim. Sojenje se bo začelo konec marca.

Kot smo že poročali, se je strelski obračun sredi belega dne dogajal pred enim od lokalov na Rejčevi ulici v novi Gorici. Policija je med preiskavo ugotovila, da sta se okoli 17. ure z osebnim avtomobilom s hrvaškimi registracijami tja pripeljala danes 43-letni Čizmić in 25-letni Ferari, ki sta sicer po poročanju nekaterih medijev oče in sin. Nato sta stopila do lokala, pred katerim je sedel Maksimović, ki je državljan Slovenije, sicer živeč v Gorici.Kot je septembra lani pojasnil vodja novogoriških kriminalistov, Marino Pangos, je najprej med njimi prišlo do verbalnega spora, v nadaljevanju je sledil fizični obračun, v katerem je bila uporabljena tudi kovinska palica. Z njo je Ferari Maksimovića udaril po zatilju. Ta se je napadalca uspel otresti in mu odvzeti kovinski predmet, s katerim ga je nato večkrat udaril po različnih delih telesa, nato pa je stekel do avtomobila, s katerim sta se Čizmić in Ferari pripeljala, in se s kovinskim predmetom znesel še nad vozilom. Tedaj pa je Čizmić izvlekel pištolo in začel streljati v njegovi smeri. Maksimović je zbežal v smeri Prvomajske ulice, strelec pa je stekel za njim in med tem in izstrelil več nabojev, vendar bežečega ni zadel.