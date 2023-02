Krovni organizaciji vse tesneje vključujejo v projekt EPK 2025

Na novogoriški mestni občini je danes na pobudo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu potekalo srečanje ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona in ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška z novogoriškim županom Samom Turelom, predstavniki krovnih organizacij SSO in SKGZ, Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO in Javnega zavoda GO! 2025.

Na čezmejnem omizju je bilo govora o možnostih črpanja sredstev za projekt Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Srečanja so se udeležili tudi predstavnikih krovnih organizacij prav z namenom, da se jih kar najbolje vključi v projekt ter jih opolnomoči za pridobivanje sredstev. Po zagotovilih ministra Jevška bo skupna pomoč iz kohezije za projekt EPK okoli 10 milijonov evrov, predvsem iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, ki je v Program evropske kohezijske politike umeščen kot strateški program tega programskega obdobja. Minister Matej Arčon pa je povedal, da je njegov urad finančno podprl ustanovitev projektne pisarne v zamejstvu, ki bo nudila strokovno pomoč pri prijavi na razpise. Pisarna ob podpori obeh krovnih organizacij deluje v okviru Slovenskega gospodarskega deželnega združenja.

Minister Arčon je po srečanju poudaril čezmejnost tega prostora, ki je bila eden od ključnih izbirnih dejavnikov, da bo evropska prestolnica kulture leta 2025 ravno v Novi Gorici in Gorici. Prav z namenom spodbujanja čezmejnosti so se današnjega sestanka udeležili tudi predstavniki krovnih organizacij SSO in SKGZ. Vloga urada je, kot je poudaril minister, predvsem spodbujanje povezovanja obmejnega prostora in s tem povezano uspešno črpanje evropskih sredstev. Minister Arčon je izpostavil, da so se danes z ministrom Jevškom in predstavnikoma slovenske narodne skupnosti v Italiji tudi dogovorili za operativni sestanek, na katerem se bodo na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj seznanili tudi s Strategijo turističnega razvoja Benečije in Rezije. Spomnil je še, da sta se o obojestranskem interesu in velikem potencialu tega prostora pretekli petek pogovarjala tudi s predsednikom dežele Furlanije - Julijske krajine Massimilianom Fedrigo. Na današnjem sestanku so tako minister Arčon kot tudi predstavniki krovnih organizacij SSO in SKGZ ponudili pripravljenost za sodelovanje pri oblikovanju programa za projekt evropske prestolnice 2025. »Takrat, leta 2025, načrtujemo največje vseslovensko srečanje Slovencev zunaj meja matične domovine,« je povedal minister Arčon ter dodal, da si želi, da Urad s pomočjo rojakov v zamejstvu in po svetu pomagati tudi pri promociji tega velikega projekta, kar so zagotovili tudi na deželi Furlaniji - Julijski krajini.

Ministra Arčona je na sestanku spremljala državna sekretarka na uradu Vesna Humar, ministra Jevška pa državna sekretarka, pristojna za regionalni razvoj Andreja Katič. Sestanka se je udeležil tudi generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc. Na sestanku so bili prisotni tudi predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj in predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila, direktorica Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Romina Kocina in direktor Javnega zavoda GO! 2025 Gorazd Božič.