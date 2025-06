Krvodajalstvo bo povezalo Gorico in Novo Gorico

Teklo je leto 1901. Takrat je avstrijski zdravnik Karl Landsteiner odkril krvne skupine:A, B in 0. Pred tem je bila kri po sestavi v glavnem neznana. Zaradi tega je bil za mednarodni dan krvodajalcev izbran 14. junij, ko je slavni zdravnik, ki je med drugim odkril tudi faktor Rh, praznoval rojstni dan.

V soboto, 14. junija, bosta svetovni dan krvodajalcev Posoško združenje krvodajalcev in Območno združenje Rdečega križa Nova Gorica skupaj praznovala na Trgu Evrope / Transalpina. »Darovanje je praznik, ni žrtvovanje,« je povedal goriški župan Rodolfo Ziberna in se navezal na Evropsko prestolnico kulture 2025 in kulturo nasploh, ki tudi temelji na darovanju, pogosto truda in prostega časa posameznikov. »Brez prostovoljcev ne gre,« je še povedal župan, ki bo tudi sam daroval že 146. krat. O plemenitosti krvodajalstva je spregovoril tudi novogoriški podžupan Tomaž Horvat in poudaril, da s tem dejanjem v bistvu »darujemo del sebe, da bi pomagali drugim«.

Nov krvodajalski avtodom

Skupno se bo na Trgu Evrope / Transalpina simbolično zbralo 24 darovalcev iz Italije in Slovenije. Italijanski in slovenski krvodajalci bodo skupaj darovali kri in plazmo znotraj krvodajalskega avtodoma.

Od 9. ure dalje bodo na čezmejnem trgu prikazali temeljne postopke oživljanja in razložili, kako pravilno uporabljati AEDdefibrilator. Možno bo tudi brezplačno merjenje sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. Ob 10. uri bodo na svoj račun prišli najmlajši z raznimi dejavnostmi: od poslikav obraza do branja zgodb in iger. Ob 12. uri bodo nastopile folklorne skupine Na Placi iz Šempetra pri Gorici, Santa Gorizia in Michele Grion iz Koprivnega ter plesalci iz Ločnika. Ob 13. uri bodo pred mikrofon stopili predsednik Posoškega združenja krvodajalcev Feliciano Medeot, predsednik Območnega združenja Rdečega križa Nova Gorica Aleš Markočič, goriški župan Rodolfo Ziberna, novogoriški župan Samo Turel, predsednica Rdečega križa Slovenije Ana Žerjal, direktor Državnega krvnega centra Vincenzo De Angelis ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Ob tem bodo tudi predstavili defibrilatorje in obnovili pobratenje med Območnim združenjem RK Nova Gorica in krvodajalsko sekcijo iz Ronk.

Ob zaključku bodo slovesno predali namenu nov krvodajalski avtodom, ki ga bodo poimenovali po Egidiju Bragagnolu, Krminčanu, ki je bil tudi državni podpredsednik krvodajalske zveze. Novi krvodajalski avtodom bo Posoško združenje krvodajalcev nabavilo s podporo deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine. Vozilo, ki stane približno 340 tisoč evrov, naj bi začelo delovati pred koncem letošnjega poletja.

Čezmejni dogodek na Trgu Evrope / Transalpina bo potekal pod pokroviteljstvom občin Gorica in Nova Gorica ter Državnega krvnega centra, s podporo deželnega sveta FJK in je del programa Evropske prestolnice kulture 2025.