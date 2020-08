Kulturni dom iz previdnosti zaprt

Koronavirus je prekrižal načrte goriškemu Kulturnemu domu. Zaradi dveh potrjenih okužb med uslužbenci bo slovenska ustanova v Brassovi ulici najmanj en teden zaprta, odpadli pa bodo tudi dogodki, ki jih je nameravalo vodstvo doma organizirati ali soorganizirati v prihodnjih dveh tednih.

Včeraj je specializirano podjetje že poskrbelo za temeljito razkužitev vseh prostorov, brise so (in še bodo) iz previdnosti odvzeli vsem uslužbencem, ki so bili v stiku z okuženima. V pričakovanju na rezultate testiranja, ki jih pričakujejo v 24 urah, ostaja Kulturni dom zaprt za javnost, uslužbenci in uslužbenke pa v karanteni oz. preventivni samoizolaciji. »Varnost je seveda na prvem mestu, zato smo sklenili, da vse dogodke, ki smo jih načrtovali do konca avgusta oz. v začetku septembra, odpovemo ali preložimo. Novica o okužbi je bila prava strela z jasnega, k sreči pa se je prvi zaposleni okužil v času, ko v Kulturnem domu ni bilo javnih dogodkov – obiskovalci so torej lahko mirni – in je bila večina izmed nas na dopustu. Držimo pesti, da bodo ostali brisi negativni. Letošnje leto je bilo že itak zelo težavno. Zelo smo se potrudili, da bi v upoštevanju zdravstvenih predpisov priredili bogat poletni program, kar nam je uspelo. Tega nam res ni bilo treba,« pravi predsednik Kulturnega doma Igor Komel in pristavlja, da bi nekateri dogodki po vsej verjetnosti odpadli tudi zaradi ponovne zaostritve vladnih ukrepov za zajezitev bolezni covid-19.

V Kulturnem domu bi v ponedeljek, 24. avgusta, v okviru čezmejnega niza Glasbe sveta moral potekati koncert jazz dueta Bosso&Biondini. Organizatorji so sporočili, da že iščejo novo lokacijo. Vodstvo Kulturnega doma pa za zdaj odpoveduje tri dogodke, ki jih je skupaj s Krajevno skupnostjo Pevma, Štmaver in Oslavje ter društvom Naš prapor nameravalo izpeljati na športnem igrišču v Pevmi konec avgusta oz. v začetku septembra. Za ponedeljek, 31. avgusta, je bil napovedan koncert slovenskega ansambla Modrijani, dan kasneje pa koncert skupine Help! A Beatles tribute. V sredo, 2. septembra, je bila na vrsti še komedija Shoes u glavo, v kateri pod vodstvom Borisa Kobala nastopajo Boris Devetak, Franko Korošec, Žan Papič in Dominik Vodopivec. Nove datume dogodkov bodo sporočili v kratkem.