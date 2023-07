Kulturno-kolesarska pot naj poveže Gorici

gorica Naveza združenj s Forumom na čelu predlaga uresničitev kulturno-kolesarske poti, ki bi v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025 povezala Gorici in ki bi bila po korzih Italia in Verdi speljana po cestišču. V odbor, ki si prizadeva za uresničitev nove kulturno-kolesarske poti, so se poleg Foruma vključili še predstavniki združenj Legambiente, Sì ciclabile corso italia, Fiab Isontina Bisiachi in bici, Ekoštandrež, Ljudski dom, Arci, Kulturni dom, Visionari, Libera in Tribunale dei diritti del malato.

Anna Cecchini iz vrst Foruma je včeraj ob navzočnosti predstavnikov raznih sodelujočih združenj opozorila, da na ravni infrastrukturnih del ni pravega projekta, ki bi v vidiku EPK2025 povezal mesti. Zaradi tega so se zavzeli za uresničitev kolesarske steze, ki bi bila speljana od južne do severne železniške postaje. Ob tem je poudarila, da vsa mesta v Evropi namenjajo vse večja območja izključno pešcem in kolesarjem, medtem ko Gorica iz tega vidika zaostaja. Kolesarskih stez je malo in so slabo povezane, zato je treba čim prej ukrepati.

Govori se že trideset let...

Arhitektka Fabia Cabrini je razložila, da se o kolesarski stezi na Korzu govori že trideset let. »Vnačrtu za mestno mobilnost iz leta 2002 je bila že predvidena ureditev kolesarske steze na cestišču,« je opozorila Fabia Cabrini in poudarjala, da si vdanašnjih časih, ko so vse bolj razširjeni električni skiroji in električna kolesa, ni mogoče zamisliti kolesarskih stez nikjer drugje kot na cestišču, saj je samo tako lahko zagotovljena njihova varna uporaba.

Zdravnica Anna Cecchini je pristavila, da kolesarjenje prispeva tudi k boljšemu zdravju, medtem ko je Fabia Cabrini v nadaljevanju spomnila, da si od leta 2017 prizadevajo v javnosti opozarjati na potrebo po kolesarskih stezah, vendar na občini za njihove predloge nimajo pravega posluha.

»Zgledovati se moramo po drugih. V kolumbijskem glavnem mestu Bogotà vsako nedeljo in praznike namenjajo več cest samo pešcem in kolesarjem. Ker so s tem vsi zadovoljni, bi radi prepoved avtomobilskega prometa še podaljšali in razširili na nova območja,« je razložila Fabia Cabrini in napovedala, da bo občinski svetnik Andrea Picco v prihodnjih dneh vložil svetniško pobudo s predlogom za uresničitev kulturno-kolesarske poti, za katero upajo, da bo deležna čim večje podpore tudi iz vrst upravne večine. Naj spomnimo, da je goriška občina februarja 2021 na Korzu Italia uvedla enosmerni promet in kolesarsko stezo zarisala na cestišču, vendar jo je že decembra istega leta odstranila. Od takrat kolesarji čakajo na novo kolesarsko pot na Korzu Italia.