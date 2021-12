Kužki niso plišaste igrače

V občinskem pasjem zavetišču v Ločniku trenutno skrbijo za dvajset psov; eden bo kratkem dobil novo družino, sicer se je postopek za »posvojitev« začel še za druge štiri. »Od marca naprej smo v pasjem zavetišču sprejeli 27 novih psov, med njimi jih je deset bilo zaseženih v raznih okoliščinah; skupno jih je bilo posvojenih dvajset,« pojasnjuje pristojna občinska odbornica Chiara Gatta in napoveduje, da bosta v soboto, 4. decembra, med 10. in 15. uro odprti zavetišči za pse v Ločniku in za mačke v Ulici Foscolo v Svetogorski četrti.

Goriška občina je sicer tudi letos pristopila k projektu Io non sono un peluche (Nisem plišasta igrača), ki je namenjena ozaveščanju bodočih lastnikov psov. Pri projektu sodeluje predsednik pokrajinske živinozdravniške zbornice Giovanni Tel, ki poudarja, da v Italiji živi trinajst milijonov psov. Pred božičnimi prazniki se zelo poveča prodaja mladičev, pri čemer Tel opozarja, da sta nakup oz. posvojitev psa resna zadeva. Dobro je treba premisliti, če smo res pripravljeni sprejeti v družino novega člana, nakar morata biti nakup oz. posvojitev premišljena. Izogniti se je treba psom, ki jih prodajajo na črnem trgu, kar se pogosto dogaja ravno pred božičnimi prazniki. »V tem času je zaseženih največ psov, ki jih nezakonito uvažajo iz Vzhodne Evrope, tudi mimo Gorice,« poudarja Tel in napoveduje, da bo v petek, 17. decembra, ob 18. uri v pokrajinski mediateki na Travniku predavanje o nevarnostih, ki jih predstavlja posvojitev psov preko spleta. Spregovorila bosta Claudia Comelli iz gozdne policije in živinozdravnica Monica Manari. Za udeležbo je obvezna rezervacija na telefonski številki 392-5090011.