Kvestor odredil začasno zaprtje nočnega kluba v Pierisu

Goriška kvestura je odredila desetdnevno zaprtje nočnega kluba Tiffany American Club v kraju Pieris, v občini Škocjan ob Soči. Prebivalci Trga Garibaldi v Pierisu so že večkrat klicali na pomoč varnostne organe, saj so se hrup, kreganje in prerekanje med strankami ponavljali že dalj časa, skoraj vsak konec tedna, ko lokal obišče precej ljudi. Konec septembra so sile javnega reda morale celo posredovati zaradi glasnega obračunavanja pred lokalom približno desetih mladih. Goriški kvestor Paolo Gropuzzo pa je od petka odredil zaprtje lokala zaradi varnostnih razlogov. Težavni odnosi med lokalom Tiffany American Club in okoliškimi stanovalci trajajo že dalj časa: prav zaradi tega je občinski svetnik liste Per San Canzian, Ciro De Simone, sprožil peticijo. Z njo je goriško kvesturo opozoril na dejstvo, da kljub številnim pritožbam prebivalcev na občino Škocjan, se stranke nočnega kluba, predvsem v poznih urah, zadržujejo pred lokalom in pri parkirišču Trga Garibaldi in s hrupom kalijo nočni mir.