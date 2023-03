Lani našteli 33.000 gostov in 60.000 nočitev

V Brdih so v lanski turistični sezoni našteli 33.000 gostov in skoraj 60.000 nočitev, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec pa ocenjuje, da bo letošnje leto težje od minulih. Kljub temu so krepko zavihali rokave in za prihajajočo pomlad pripravili bogat program enogastronomskih, športnih in kulturnih dogodkov.

Kot pravi Tina Novak Samec, se je v strukturi gostov, ki so lani obiskali Brda, lestvica ponovno obrnila v prid tujcem. 60 odstotkov vseh gostov, ki so jih našteli, je bilo namreč tujcev, 40 odstotkov pa je bilo slovenskih gostov. »Gostje so k nam prihajali predvsem iz Nemčije, Avstrije, Italije, Nizozemske in Belgije, občutno pa se je povečalo tudi število obiskovalcev iz bolj oddaljenih krajev, na primer iz Združenih držav Amerike in Velike Britanije,« pravi direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Kot dodaja, so lani povečali število nočitvenih kapacitet v primerjavi z rekordnim letom 2019, v tem trenutku pa v Brdih obnavljajo kar nekaj nastanitvenih objektov. »Eden od njih je hotel San Martin v Šmartnem, ki bo zaprt še celo letošnje leto. Glede na zaprtje tega hotela in obnove nekaterih drugih objektov bomo s številkami nočitev, tako vsaj upam, primerljivi z lanskim letom,« ocenjuje Tina Novak Samec.