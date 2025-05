Lani za desetino več ortopedskih operacij kot leta 2019

Kirurška dejavnost oddelka za ortopedijo goriške in tržiške bolnišnice je v porastu. Lansko leto se je v primerjavi z letom 2023 povišala za 6 odstotkov, od leta 2019 je bil porast 11,3-odstoten. Leta 2024 so izpeljali kar 350 protetičnih posegov na kolku in kolenu in nad tisoč operacij zaradi travm. Poleg tega so se znatno zmanjšale čakalne dobe tako za prvi pregled kot za operacije.

V primerjavi z letom 2019 se je število operacij na vratu stegnenice, opravljenih v 48 urah, povečalo za 30 odstotkov. To so podatki, s katerimi so na včerajšnji tiskovni konferenci predstavili dejavnost ortopedskega oddelka v Gorici in Tržiču.

2662 kirurških operacij

Kirurška dejavnost je na splošno v porastu, še posebno na področju protetike, je razložil direktor ortopedskega in travmatološkega oddelka za Gorico in Tržic dr. Jacopo Bonica. Lansko leto so kot omenjeno izpeljali preko 350 protetičnih operacij kolka in kolena, preko 250 artroskopij (pregledov notranjosti sklepa) kolena in ramena, več kot 150 posegov na nogi, nad 450 na roki. Kirurških operacij zaradi travm pa je bilo več kot tisoč.

Leta 2019 je bilo skupno v Gorici in Tržiču izpeljanih 2391 kirurških operacij na področju ortopedije, lani pa jih je bilo 2662.