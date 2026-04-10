Leta 2024 odvzeli 233 vozniških dovoljenj, lani pa 300

V lanskem letu se je število prijav računalniških kaznivih dejanj, ki jih je obravnavala goriška poštna policija, v primerjavi z letom prej rahlo znižalo, in sicer s 117 na 107. Z 20 na 30 pa se je povečalo število ovadenih in preiskovanih zaradi računalniških vdorov, goljufij in drugih tovrstnih dejanj. Delovanje goriške policije na področju računalniške in drugih vrst kriminalitete povzema poročilo, ki ga je goriška kvestura objavila ob praznovanju 174. obletnice ustanovitve državne policije.

Lani je slovesnost potekala na Trgu Evrope / Transalpina, letos pa jo bo gostil Tržič: danes bo med 9. in 13. uro na Trgu Republike predstavitev različnih specializiranih enot državne policije, ob 11. uri pa bo v gledališču Marlene Bonezzi potekala slovesnost.

Na meji lani zasegli 20 vozil

Obletnica je ponudila priložnost, da pod drobnogled vzamemo podatke o dejavnosti goriških policistov. Prometna policija je leta 2024 legitimirala 15.467 ljudi, pregledala 9365 vozil, odvzela 233 vozniških dovoljenj in 231 prometnih dovoljenj. Prometni policisti so pred dvema letoma aretirali eno osebo in našteli 5526 kršitev cestnoprometnega zakonika. Lansko leto je prometna policija legitimirala 18.373 oseb, pregledala 10.796 vozil, odvzela 300 vozniških dovoljenj in 217 prometnih dovoljenj ter aretirala štiri osebe. Kršitev cestnoprometnega zakonika je bilo lani rahlo več, in sicer 5740. Leta 2024 je bilo skupno aretiranih 163 ljudi, lani pa 81.

Na meji je bilo leta 2025 pregledanih skoraj 165 tisoč vozil, legitimiranih pa več kot 600 tisoč oseb, med njimi je bilo 50 aretiranih. Mejna policija je zasegla 20 vozil in 56 kosov orožja. Leto prej je bilo sicer pregledanih več vozil, in sicer več kot 192 tisoč, identificiranih oseb pa skoraj polovica manj, nekaj več kot 350 tisoč. Aretiranih je bilo 53 oseb. Zasegli so 15 vozil in 17 kosov orožja.

Na trg vabijo tudi otroke

Danes bo ob 11. uri v občinskem gledališču Marlene Bonezzi v Tržiču potekala uradna slovesnost v navzočnosti civilnih, vojaških in verskih oblasti. Na slovesnosti bo sodelovala tudi godba brigade Pozzuolo del Friuli iz Gorice. Od 9. do približno 13. ure bodo na Trgu Republike na voljo informativne stojnice. Obiskovalcem se bodo predstavile različne policijske enote: prometna policija, železniška policija, mejna policija in poštna policija. Prisotni bodo tudi kriminalistični tehniki, forenziki in pirotehniki, ki bodo obiskovalcem omogočili, da od blizu spoznajo njihove dejavnosti, tehnologije in operativna sredstva.

Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim, zanje bo pripravljen izobraževalni kolesarski poligon, kjer bodo prometni policisti otrokom predstavili prometne znake in osnovna pravila na cesti. Na ogled bo postavljeno tudi staro policijsko vozilo, prisotni pa bodo tudi predstavniki slovenske in avstrijske policije.