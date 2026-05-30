Tragedija ob koncertnem prizorišču

Okrog 23.30 se je v petek zvečer pri goriškem letališču na Rojah pripetila smrtna prometna nesreča. Na državni cesti 55, med Mirnom in Gorico, ob goriškem letališču, je v prometni nesreči izgubila življenje ena oseba, so gasilci potrdili za Primorski dnevnik. Drugih podrobnosti ne oni ne kvestura niso želeli pojasniti. Promet je policija preusmerjala pri Gabrjah, nekaj po eni uri ponoči pa je spet stekel po državni cesti.

Goriško letališče bo v nedeljo zaživelo kot novo koncertno prizorišče. Tu že več dni potekajo priprave na koncert italijanskega pevca Cesareja Cremoninija. Tudi sinoči je pevec vadil na velikem osvetljenem odru. Glasbo je bilo slišati daleč naokrog. Za dogodek vlada veliko pričakovanje (prodali so preko 25.000 vstopnic), na njegov predvečer pa je na Roje legla senca pretrganega življenja.