Krožna pot ob Vipavi po sledeh Franja Rojca

Sovodenjska občina je v nedeljo povabila na množično javno prireditev, posvečeno poimenovanju in doživljanju pešpoti po skoraj celotnem svojem ozemlju - skozi prav vsa pripadajoča naselja. Odslej bo pot odmevala po zaslužnem krajanu, ki je s svojim življenjem in besednim ustvarjanjem počastil rodni kraj. Franjo Rojec je bil podkovan finančni izvedenec, še bolj pa zaveden rojak in pronicljiv opazovalec človeških dogajanj ter opredelitev kot tudi tankočutnega odnosa do naravnega okolja, ki se mu je predajal, posebej ob toku Vipave, kot jo je čustveno zaznamoval.

Krožno pot po stezah, kolovozih, stečinah in le deloma po asfaltu so vodniki usmerili mimo sedem postankov, ki jih bodo do jeseni še naknadno dodelali. Vsi se nahajajo na pogledu všečnih točkah. Obogateni bodo z Rojčevimi stihi na posebnih panojih, povezanimi s krajevno značilnimi naravnimi znamenitostmi ali z narodnobuditeljskimi občutki in pozivi.

Več kot petdeset domačih pohodnikov (ne sprehajalcev!), nekaj dolgoprogašev je bilo iz Gorice, in šestdeset kolesarjev iz Vipave, ki načrtovano tkejo vse tesnejše pobratimske vezi, je na progi usmerjalo, spodbujalo s petjem, recitiranjem, glasbenimi instrumenti in ponudbo prepotrebne hladne pijače tudi tri desetine predstavnikov KD Sovodnje, AŠD Vipava, PD Rupa-Peč, KD Skala iz Gabrij, KD Danica z Vrha in Kraških krtov. Skupaj torej okrog sto petdeset udeležencev obeh spolov: lahkonogih deklet in žena brez pohodniške opreme, zrelih moških z opremo za bivakiranje in hrano za štiri obroke, desetina krajanov iz četrtega starostnega obdobja hkrati s skupino občinskih svetnikov z županom Luko Piskom na čelu ter odbornico za kulturo Alido Passon in podžupanjo Alenko Florenin, ki je na počivališčih seznanjala prisotne z evropskim projektom BEroots – med rekami in lagunami, pri katerem je partner tudi SDGZ.

Vrhunec s pobratenjemVrhunec bo projekt doživel 19. junija med občinskim praznikom na kotalkališču na Peči s podpisom listine o pobratenju med občinama Vipava in Sovodnje, ki ju druži reka Vipava. Projekt predvideva tudi označeno kolesarsko pot od Podnanosa do Špika, sotočja Vipave s Sočo, ki je bila uradno odprta v nedeljo prav s prihodom približno šestdesetih kolesarjev, katerim je v nedeljo načeloval sam župan Občine Vipava Anton Lavrenčič. Skupini sta se sicer v zamaknjenem urniku, saj je vročina pohodnikom nekoliko prekrižala prvotne načrte, okrepčali ob nogometnem igrišču z dragoceno pomočjo in hitro postrežbo predstavnikov ŠD Sovodnje.